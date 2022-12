Jennifer Coolidge | l' esilarante imitazione del SNL e la risposta della star di White Lotus

(Di lunedì 19 dicembre 2022), l'attrice di, ha risposto alla sua recente eddel Saturday Night Live; l'avrà presa bene? Nell'ultimo episodio del Saturday Night Live è andata in onda un'di, attualmente protagonista di. Adesso l'attrice ha deciso di rispondere sui social. L'è stata abbondantemente apprezzata dall'attrice, la quale ha prontamente risposto al lavoro di Chloe Fineman con un post sul suo profilo Instagram personale. "Oh! Un enorme grazie al Saturday Night Live!! E all'eccezionalmente brillante imitatrice @ChloeIsCrazy con la sua...

Vanity Fair Italia

Che mondo sarebbe senza Jennifer Coolidge? E se vi dicessimo, sebbene l'esplosiva star di The White Lotus e The Watcher sia assolutamente insostituibile, che di Jennifer Coolidge ne possiamo avere due? Nello speciale natalizio del celebre sketch show americano è andata in scena una gag con protagonista una brillante imitatrice dell'attrice di The White Lotus e The Watcher.