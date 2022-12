Iscrizione alunni scuola Infanzia | circolari personalizzabili da scaricare

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Come per gli scorsi anni scolastici, anche per l’anno scolastico 2023/2024 l’alle sezioni didell’si effettua con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. In allegato i … Nella nuova area “e documenti utili per i Dirigenti” su OrizzontePLUS, il modello L'articolo .

Orizzonte Scuola

Sarà possibile presentare una sola domanda diper ciascun alunno, ma si potranno ... che hanno seguito e valutato gliper tre anni, ma è possibile anche prendere informazioni online ...... dei percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena; degli/studenti in fase di preadozione, per i quali l'è effettuata ... Iscrizioni scuola 2023/2024, le indicazioni per gli alunni con disabilità Sulla lista nera ce ne sono centinaia, almeno 200: tanti a giudicare dal confronto con il passato quando, comunque, i debiti accumulati non erano mai stati così alti, anche prima ...Un angolo di Palestina a Santa Caterina Borgo. Ecco la sensazione che si è vissuta camminando per le vie del piccolo borgo ionico. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Campanella”, nello speci ...