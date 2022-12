Iotto – Campagnano di Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022)Corso Vittorio Emanuele, 96 – 00063diTel. 006/9041746 Sito Internet: Tipologia: legata al territorio Prezzi: antipasti 7/12€, primi 10/13€, secondi 10/16€, dolci 6€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA In quel di, sul corso principale in pieno centro storico, si trova questa simpatica osteria che si conferma un gustoso riferimento per la cucina del territorio., di nome e di fatto, presenta un menù con piatti tradizionali realizzati con una buona mano utilizzando materie prime di ottima qualità, in parte di produzione propria e in parte provenienti da selezionate aziende locali. Si può iniziare con l’abbondante antipasto, ovvero il grande vassoio di fritti che già da solo è un buon viatico per saziarsi, oppure, come nel nostro caso, passare direttamente ai ...