Intesa Ue su price cap al gas a 180 euro | ' Vittoria dell' Italia' Mosca | ' Reagiremo'

Agenzia ANSA

... all'ultimo miglio arriva l'accordo nell'Ue sulcap al gas. Un tetto di 180 euro, attivabile per venti giorni, a partire dal prossimo febbraio. E' un'che non tutti, fino ad una manciata ...... all'ultimo miglio arriva l'accordo nell'Ue sulcap al gas. Un tetto di 180 euro, attivabile per venti giorni, a partire dal prossimo febbraio. E' un'che non tutti, fino ad una manciata ... Price cap a 180 euro, intesa in Ue - Europa È quanto ha affermato la premier Giorgia Meloni in merito all'accordo sul price cap raggiunto al Consiglio Energia. L'intesa rappresenta una vittoria per l'Italia che potrebbe anche colpire le casse ...L’Unione europea ha trovato l’accordo sul price cap al gas. La notizia è stata contestata dalla Russia e accolta con favore dal premier Meloni.