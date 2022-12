Inter | Lukaku lavora per convincere il club a riscattarlo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Romeluvuole rendersi protagonista di una grande seconda parte di stagione: l’obiettivo èl’Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Romelustando per essere in campo dal primo minuto alla ripresa del campionato. L’è infatti attesa dal big match decisivo contro il Napoli., tramite delle grandi prestazioni nella seconda parte di stagione, vuole infattii dirigenti nerazzurri a rinnovare il prestito con il Chelsea anche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fcinternews.it

L'è infatti attesa dal big match decisivo contro il Napoli., tramite ...Il tecnico del Tottenham aveva avanzato una richiesta ai piani alti dell', le due punte per un attacco xxl, in tutti i sensi. Entrambi gli attaccanti, Romelue Edin Dzeko, superano il ... Infortunio Lukaku, le riflessioni dell'Inter. Nessun accordo per il nuovo prestito dal Chelsea SPAZIO SERIE B SERIE B, PISA-BRESCIA 3-0: I TOSCANI INARRESTABILI, CLOTET NON VINCE PIÙ Il Pisa batte 3-0 il Brescia, lo supera in classifica e balza momentaneamente al quinto posto con Parma e… Leggi ...Il belga ha saltato l'amichevole col Betis per allenarsi ma giocherà le prossime gare per essere pronto per il Napoli, Edin lo aspetta ...