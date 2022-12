Inter | La Russa | “Marotta alla Juve? Lo ‘incateniamo’ a San Siro”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Non credo chetorneràntus, ormai lo consideriamo nerazzurro a tutti gli effetti, lo leghiamo con una catena a Sane non lo facciamo muovere da lì. E’ il migliore, è nostro e non si tocca”. Questo il commento del presidente del Senato, Ignazio La, sulle voci che vorrebbero un ritorno dell’amministratore delegato della “sua”, Giuseppe, nella nuova dirigenza dellantus. E sulla vicenda giudiziaria che riguarda i bianconeri: “Forse lantus avrà sbagliato più di altre, ma attenzione, perché non è un pesciolino rosso in mezzo a tanti altri e lo dico io chentino non sono, non sono per nulla felice di quello che è successo”. “Da noi quando iniziano i 90 minuti ...