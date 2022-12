Inter | eBay diventa nuovo sponsor di manica

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’ha annunciato in un video su Instagram l’accordo con, checosì ildidel club nerazzurro. Lo scorso ottobre,era già stato annunciato come Official Marketplace del Club nerazzurro per la stagione 2022/2023 in un accordo da 1,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.