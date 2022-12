Insulti? Cosa nasconde | Lucarelli scatenata | asfalta la Ferragni

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Selvaggiada giorni ha messo sotto accusa Chiaraperché dietro l'operazione legata al Pandoro Balocco in cui ha prestato la sua immagine non ci sarebbe alcuna campagna benefica. Di fatto si tratterebbe, secondo la giornalista e giurata di Ballando con le stelle, di una operazione di marketing. E adesso, sempre secondo la, laavrebbe montato la polemica con gli mater che l'hanno insultata per alcuni scatti in lingerie per distogliere l'attenzione dalla bufera in cui è finita per via del ‘Pandoro Balocco'. “Ne fa un caso quando le serve spostare il focus da ‘cinica imprenditrice del pandoro' a ‘neo vittima degli hater'. Grande classico del metodo Ferragnez…”, tuona la. Nel suo intervento su Instagram ha quindi attaccato la fashion blogger ...

Liberoquotidiano.it

In particolare, dopo aver ricordato brevemente chesi intende con il termine 'mobbing' e ... Pensiamo ai casi dei rumori notturni, degli schiamazzi, oppure ai dispetti come anche aglie ai ...Nel giro di pochi secondi i social media si sono scatenati in una serie dipiù o meno ... Proviamo ad affrontare l'ultima polemica di Qatar 2022 e capirevoglia davvero dire. La "bisht", la ... Selvaggia Lucarelli accusa la Ferragni: "Insulti Cosa vuole nascondere" I commenti misogini al post in cui indossava abbigliamento intimo: «Sei una mamma, non lo puoi fare». La replica: «Tutti vediamo cose che non ci piacciono, ma non andiamo da quella persona a dire: “mi ..."Ora pare sia stata rimbalzata la sua richiesta di lavorare a Roma (non dovendo più andare in video)": cosa succede tra Mediaset e il compagno della premier Giorgia Meloni ...