In Qatar la ‘vestizione’ di Messi | cos’è il besht | il capo indossato dalla Pulce

il re delha voluto onorare Messi", scrive un altro. Nel dibattito si è inserito anche Tlon che definisce discutibile il gesto. Per più ragioni. Unasimbolica per manifestare potere ...Giulia Zonca, su La Stampa, sottolinea il fatto che la cerimonia diè stata accompagnata ... 'Oggi è del, per chi avesse dei dubbi in merito a chi lo paga, basta vederlo nel momento in ...