Il titolo è Messi e così sia - Mondialeo | i mondiali raccontati da Leo Turrini

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In questo podcast Leoracconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...

Dopo 36 anni, da Messico 1986 quando Maradona regalò il sognoregala unmondiale al popolo argentino dopo la Coppa America, e si conferma, a 35 anni, ancora il giocatore più forte del ... Messi, il Mondiale è il 42° trofeo: tutti i titoli della carriera di Leo La Francia cade ai rigori, dopo una delle gare più emozionanti di sempre. Dal dischetto decidono gli errori francesi di Coman (parato) e Tchouameni ..."Il re del mondo". Questo il titolo con cui La Stampa apre la sua prima pagina, dedicata a Leo Messi. Trascina l'Argentina in una delle finali più belle ...