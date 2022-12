Il tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi | Chiofalo lo “cancella” in modo particolare | ecco come – VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Francescodurante la sua storia consi era fatto tatuare il suo nome sul polso. La ex di Lenticchio, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avutodi essere protagonista “indiretta” anche questa volta.” iladha deciso dire il nome di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novella 2000

Chiofalo "cancella" ilad Antonella Fiordelisi Chiofalo ha deciso di cancellare il nome di Antonella Fiordelisi mettendoci una bella linea nera sopra, per archiviare ......nel quartiere fieristico pordenonese una originale manifestazione dedicata all'arte del, ... popolarissimo eventogioco, fumetto, fantasy e cosplay. Doppio anche l'appuntamento con la ... Francesco Chiofalo cancella il tatuaggio dedicato ad Antonella ... Il tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi prima del GF Vip: Francesco Chiofalo lo "cancella" in maniera molto particolare, ecco come.E stavolta ha fatto un gesto, ripreso persino con uno smartphone, in cui mostra di aver eliminato il tatuaggio che le aveva dedicato: “Una leggenda metropolitana racconta che quando due fidanzati si ...