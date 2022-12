Il successo di Condé Nast nelle realtà digitali

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Continua la grande sfida dei brandnel Web3 e nel Metaverso. Una rivoluzione culturale che segna un nuovo approccio alla comunicazione in uno spazio in cui le community diventano centrali per la co-creazione di progetti artistici e prodotti phygital, le produzioni diventano contenuti immersivi, le esperienze ibride e lo storytelling uno strumento di educazione ed intrattenimento attraverso la voce dei Key Opinion Leader della next-gen. Con METAVANITY, Vanity Fair ha presentato all’interno della cornice della Biennale Arte di Venezia il suo primo Museo nel Metaverso: un avamposto culturale che amplifica la capacità di raccontare storie e un panorama editoriale inedito per rinnovare informazione e intrattenimento. METAVANITY è entrato a far parte dell'ecosistema di Vanity Fair, permettendo al brand di evolversi e di accreditarsi come mecenate ...