Il sondaggio sulla giustizia? Tutto da cambiare | cosa pensano gli italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il tema dellaè unificante per il centrodestra, da quando il centrodestra esiste. Il tema dellaè altrettanto sentito dai cittadini, al di là del fatto che votino partiti di centrodestra o di centrosinistra; al di là che al governo del Paese vi sia il centrodestra o il centrosinistra, ovvero che la questione sia o non sia al centro del dibattito politico e che, quindi, sia o non sia ripresa ed amplificata dai media. Lo si comprende bene, anche, quando due campioni - ciascuno di 1.000 intervistati, statisticamente identici, rappresentativi degliadulti - interrogati in momenti e contesti diversi, alla stessa domanda,necessità di attuare una significativa riforma dellain Italia, danno esattamente la stessa risposta. A gennaio di quest'anno, ovvero con Mario ...