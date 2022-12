Il Qatar si vendica | accesso vietato all' Europarlamento? Niente gas

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il «gate» che ha sconvolto il Parlamento europeo, con l'inchiesta sulle mazzette che alcuni eurodeputati avrebbero intascato per assumere posizioni vicine all'emirato, potrebbe avere una coda velenosa per l'Unione europea. Le misure anticorruzione adottate dall'Ue allo scandalo avranno un «impatto negativo» anche sulla fornitura globale di gas ai Paesi dell'Unione. È quanto si legge in una nota diffusa da un diplomatico della missione delpresso la Ue, dove si sottolinea che Doha è un «importante fornitore» di gas naturale liquefatto al mondo. Ilha inoltre lamentato l'assenza di collaborazione da parte del governo del Belgio di cui, ha ricordato il diplomatico di Doha, il Paese del Golfo è partner «stretto». E ha respinto quelli che ha definito come «dei giudizi basati su informazioni inesatte rivelate da fughe di ...