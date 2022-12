Il Qatar ora minaccia di stoppare le forniture di gas all’Europa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dal gas russo a quello del. E ora Doha presenta il contondo «un impatto negativo» sulle trattative in corso per ledi metano all’Ue dopo che il Paese del Golfo è finito al centro dello scandalo per la presunta corruzione nei confronti di deputati e funzionari del Parlamento Ue, che ha portato in carcere l’ex presidente Eva Kaili e Antonio Panzeri. Mentre i ministri dell’Energia dei 27 Paesi membri dell’Unione europea si incontrano oggi per finalizzare l’introduzione di un tetto al prezzo del gas, sulla crisi energetica che sta mettendo sempre più in difficoltà l’economia europea si abbatte anche ilgate. L’inchiesta potrebbe incrinare i rapporti commerciali con l’emirato. Ma, soprattutto, potrebbe mettere in forse ledi gas naturale in arrivo dal Golfo, quanto ...