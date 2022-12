Il Qatar minaccia l' Europa | «Nessuna sanzione o tagliamo il gas»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le misure anti-corruzione adottate dall’Ue a seguito dello scandalo delgate potrebbero avere un impatto anche sull’approvvigionamento globale di gas ai Paesi Ue. Gli stati stanno già affrontando il taglio delle forniture attuato da Mosca a seguito delle sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. In secondo luogo, prima che esplodesse il «gate», ilera diventato un importante fornitore di energia per l’e non solo. Così ecco ladell'emirato dopo che Bruxelles hato la limitazione agli ingressi per i diplomaticiioti: «Siamo pronti a bloccare le forniture di gas»

