TGLA7

- Ilmette in guardia sull'impatto negativo che può avere sui rapporti con l'Unione Europea la decisione di bloccare l'accesso di Doha al Parlamento Europeo, dopo lo scandalo corruzione. Oggi a ...- 'Avrà un effetto negativo sulla cooperazione regionale e globale e sui colloqui in corso su energia, povertà e sicurezza', dice un diplomatico del paese del Golfo Persico Il Qatar avverte Bruxelles: 'Relazioni a rischio'. In pericolo le forniture di gas Qatargate, Doha avverte Ue: 'Impatto negativo su nostre relazioni' 18 dicembre 2022 Dopo lo scandalo Qatargate, il Paese del Golfo avverte l'Ue, in seguito alla decisione di bloccare l'accesso di Doha ...Le contromisure adottate dal Parlamento Europeo dopo il "Qatargate" hanno irritato il Qatar che adesso minaccia conseguenze sulle forniture di Gnl a Italia ed Europa, vitali per sostituire il gas russ ...