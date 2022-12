Il protagonismo di Macron dopo la finale dei Mondiali persa dalla Francia | ma Mbappé lo ignora – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente francese Emmanuelha fatto di tutto per prendersi la scena durante ladeiin Qatarsuacontro l’Argentina. Prima esultando come un pazzo in tribuna ai gol di Kylian, poi scendendo sul terreno di gioco del Lusail Stadium per partecipare alla premiazione e cercare di consolare i calciatori francesi, possibilmente puntando quelli più vicini alla telecamere. Infine l’immancabile tweet: “I Bleus ci hanno fatto sognare”. Questa volta però le immagini dal campola vittoria dell’Argentina ai calci di rigore non fanno fare esattamente bella figura a. In molti hanno notato come l’atteggiamento del presidente francese e la sua voglia di...