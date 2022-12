Agenzia ANSA

Il, Mark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa per i 250 anni di coinvolgimento dei Paesi Bassi nella schiavitù, definendola un crimine contro l'umanità. "Oggi, a nome del governo ...Il primo ministroMark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa a nome del suo governo per il ruolo storico del Paese nella schiavitù e nella tratta degli schiavi, definendola un crimine contro l'umanità. "Oggi mi ... Il premier olandese chiede scusa per la schiavitù - Mondo Il governo istituirà un fondo per iniziative che contribuiranno ad affrontare l'eredità della schiavitù in Olanda e nelle sue ex colonie ...Il premier olandese, Mark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa per i 250 anni di coinvolgimento dei Paesi Bassi nella schiavitù, definendola un crimine contro l'umanità. (ANSA) ...