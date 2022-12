Il pensiero giusto? Tutto quello che può rendere unico il loro stile | dalla borsa griffata all’accessorio funny

Leggi su amica

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Trovare delle idee di regali di Natale per ragazze non è sempre facile. Ma puntare sulla moda e su piccoli gadgets che possanoil, di solito, si rivela una mossa vincente. Per le più giovani, infatti, gli abiti e gli accessori, insieme ai capelli e al make up, sono il linguaggio ideale attraverso il quale esprimere la propria personalità. E comunicare al mondo chi si è. Puntare su items che rispecchino in pieno lodi chi li indossa è senza dubbio un modo per renderle felici. Sopratal momento di scartare i regali sotto l’albero.