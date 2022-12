Il Parma cade in casa con la Spal | pari Benevento Palermo ok | Frosinone ko

La Gazzetta dello Sport

Esultano le squadre in trasferta nelle gare del pomeriggio: la Spal di De Rossi vince 1 - 0 al Tardini contro il, il Como di Longo annichilisce 3 - 0 la Ternana al Liberati. Successi esterni ...Dopo il ko interno contro il, ecco dunque un'altra battuta d'arresto, la terza nelle ultime quattro gare , nel corso delle quali le rondinelle hanno subito 8 reti e ne hanno segnata soltanto ... Il Parma cade in casa con la Spal, rilancio Como, pari Benevento. Palermo ok Colpo esterno, di misura, della Spal di De Rossi contro il Parma nella penultima del girone d’andata di Serie B, in un finale da brividi in cui è decisivo il salvataggio di Salvatore Esposito che ...SERIE B, 18^ GIORNATA Pisa-Brescia 3-0 [4' Torregrossa (P), 20-85' Gliozzi (P)] - giocata ieri Reggina-Bari 0-0 - giocata ieri Cosenza-Ascoli.