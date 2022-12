Il Papa insiste sulla ricerca della pace dopo il libro-enciclica | “C’è una guerra mondiale a pezzetti | l’Ucraina ci sveglia perché è vicina”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Stiamo vivendo la terza. Quella delciun po’, ma la Siria da 13 anni che è interribile. Lo Yemen quanto? Myanmar, dappertutto in Africa. Il mondo è in. Fa soffrire tanto”. Lo ha affermatoFrancesco nell’intervista andata in onda su Canale 5. Al centro del colloquio il tema che sta più a cuore a Bergoglio: lain Ucraina. “Quando io sono stato nel 2014 a Redipuglia – ha raccontato il– ho pianto. Ho pianto! Era per il centenario. Non potevo credere a questo: l’etàgente. Poi ogni 2 novembre vado al cimitero. Un anno sono andato ...

Il Fatto Quotidiano

... salva la questione contanti e pos per non parlare dei condoni fiscali, sui quali infatti fa la solita marcia indietro dicendo che ha vinto lei, ancora una volta, dico,nell'alludere all'...Ilracconta di confessarsi ogni 15 giorni esui valori nobili dello sport. Infine un augurio per i vincitori dei Mondiali: "Che lo vivano con umiltà. Chi non vince, che lo viva con gioia ... Il Papa insiste sulla ricerca della pace dopo il libro-enciclica: “C’è una guerra mondiale a… Il Pontefice ha parlato della follia della guerra, "mistica della distruzione". "La Siria da 13 anni che è in guerra terribile. Lo Yemen quanto Myanmar E dappertutto in Africa. Io non capisco. La gu ...Emanuela Orlandi, il memoriale di Agca, ultime rivelazioni: l'attentato al Papa una sua iniziativa personale, la pista bulgara un'invenzione.