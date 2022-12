Il papa alla Cgil | siate le sentinelle del mondo del lavoro 

Leggi su agi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - Negli ultimi anni sono aumentati i cosiddetti 'lavoratori poveri': persone che, pur avendo un lavoro, non riescono a mantenere le loro famiglie e a dare speranza per il futuro". CosìFrancesco all'udienza ai dirigenti e ai delegati i della. "Il sindacato - sentite bene questo - è chiamato a essere voce di chi non ha voce. Voi dovete far rumore per dare voce a chi non ha voce", ha detto a braccio il Pontefice. "In particolare, vi raccomando l'attenzione per i giovani, spesso costretti a contratti precari, inadeguati e schiavizzanti, e per ogni iniziativa che favorisce politiche attive del lavoro e tutela la dignità delle persone". ."Cari amici, vi invito a essere '' deldel lavoro – ha proseguito Francesco - generando alleanze e non contrapposizioni sterili. La gente ha sete di ...