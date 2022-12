Il nome nelle prossime ore Meloni sul candidato di centrodestra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Rampelli, Procaccini e Rocca. Sono i tre nomi proposti da Giorgiacomedelalla presidenza della Regione Lazio. Il premier annuncia che l'ufficializzazione arriverà già la sera del 19 dicembre. L'obiettivo è quelli di giungere alla unanimità all'interno della coalizione. «FdI è il primo partito della coalizione e dovrebbe dare l'indicazione delPresidente nel Lazio. Per noi è importante in questa fase la valorizzazione della condivisione all'interno dell'alleanza. Ho proposto una rosa di tre nomi: Rampelli, Procaccini e Rocca. Li ringrazio per la loro disponibilità. Sono tre nomi eccellenti. Spero cheore avremo un». Siamo, dunque, agli sgoccioli per la scelta delnel ...