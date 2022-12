' Il Marchese del Grillo' | alle 21 30 su Rete 4 | ecco la trama del celebre film con Alberto Sordi

Corriere dell'Umbria

'IlGrillo' , questa sera alle 21.30 su Rete 4 il celebre film diretto da Mario Monicelli, con un irresistibile Alberto Sordi, in uno dei suoi personaggi più amati. Ecco la trama. Agli inizi ...... da Nord a Sud, dedicando loro tempo all'ascoltogrido sordo di anziani, uomini e donne, a ... Davanti al giornalista vaticanista FabioRagona, guardando dritto in camera, per scuotere il ... Il Marchese del Grillo, stasera in tv lunedì 19 dicembre su Rete 4. Intramontabile Alberto Sordi "Il Marchese del Grillo", questa sera alle 21.30 su Rete 4 il celebre film diretto da Mario Monicelli, con un irresistibile Alberto Sordi, in uno dei suoi personaggi più amati. Ecco la trama. “Il ...Il marchese del Grillo. Un grande classico stasera in tv, lunedì 19 dicembre, su Rete 4, capolavoro con la regia di Mario Monicelli e le interpretazioni di Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Flavio Bucci e ...