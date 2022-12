Il governo lancia il Centro per i chip Tutti i dettagli

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 dicembre 2022) C’è anche l’istituzione di unitaliano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore all’interno degli emendamenti delalla Manovra. L’obiettivo della fondazione è, si legge, “promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore”. Membri fondatori sono i ministeri dell’Economia e delle finanze (a cui è attribuita la vigilanza), delle Imprese e del Made in Italy e dell’Università e della ricerca. Per la costituzione della fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 ...