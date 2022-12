Il Governo è Mes… so male Dietrofront di Forza Italia che ora dice sì all’approvazione del Meccanismo europeo e agita la maggioranza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Mes va approvato per non restare isolati in Europa. Questo il senso di quanto trapela dal quartier generale didove si teme che l’, unico Paese Ue a non aver ancora approvato il nuovo regolamento deldi stabilità, l’ex salva-Stati, possa subire contraccolpi pesanti in Europa. Si tratta dell’ennesimodegli azzurri che sul tema sembrano avere le idee confuse. Già perché il partito di Silvio Berlusconi è passato dal sostenere fortemente questo strumento – tanto da chiederne perfino un’attivazione rapida ai tempi della pandemia -, per poi ripensarci la settimana scorsa quando è stata ribadita la contrarietà al progetto, fino all’ultimodi questo weekend in cui si è tornati più che possibilisti. Mes, da Fi ...