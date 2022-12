Il governo ci ha ripensato sui pagamenti elettronici

Money.it

e istituzioni come la Banca d'Italia, la Corte dei Conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio avevano parlato a carte scoperte. Giorgia Meloni, la presidente del consiglio, aveva risposto a ......avrebbe privato i cittadini della liberta' di pagare con carta ilfa l'ennesima retromarcia. Non appena l'Europa ha alzato la voce i 'patrioti' guidati da Giorgia Meloni ci hanno, ... Multe pos, perché il governo ci ha ripensato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il governo Meloni fa retromarcia sul pos. Dopo giorni di trattative alla fine a vincere è stata Bruxelles. Ecco perché il governo ha cambiato idea sul pos. Cosa sappiamo.