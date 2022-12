Il gestaccio dell’argentino Martinez dopo il premio come miglior portiere dei Mondiali – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “El Dibu” Emilianoè stato il protagonista di un miracolo su Kolo Muani alla fine dei supplementari e del rigore parato a Coman durante la finale dei2022. Anche per questo ha vinto ildidella competizione. Ma durante la premiazione ha deciso di compiere un gesto che farà discutere: si è portato il trofeo – una manona che indossa il guanto da– all’altezza dei genitali. «Era destino soffrire, ma quello che ho sempre sognato era vincere un Mondiale e ora non ho parole per descrivere la mia felicità. Rigori? Ero tranquillo, quello che dico sempre ai miei compagni è di stare sereni e anche stavolta è andata bene. Dedico questo trionfo alla mia famiglia e ai miei amici», ha detto a caldola finale. Damián Emiliano ...