Il diritto della felicità | Il marchese del grillo o Codice Magnum? La tv del 19 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Le Mans 66 la grande sfida”. Tra il 1960 e il 1965 la celebre 24 ore di Le Mans è stata dominata dalla scuderia Ferrari. La Ford, dopo aver provato ad acquistare il Cavallino ricevendo però un secco rifiuto da Enzo Ferrari, cerca a tutti i costi di interrompere il dominio italiano nella gara francese. Per riuscirci, la Ford incarica un ex pilota e vincitore a Le Mans nel 1959, Carroll Shelby, di progettare la nuova vettura, la Ford GT40. Shelby chiama in suo aiuto Ken Miles, un pilota inglese dal temperamento arrogante ma dotato di grande talento. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta del “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Per chi preferisse vedere un film, ...