Il delirio dell’Argentina | le lacrime della Francia | FOTO e VIDEO della finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ grande festa in casa Argentina, la squadra di Scaloni si è laureata campione del mondo. E’ andato in arichivio il Mondiale in Qatar, è stata una competizione bellissima. L’ultimo atto è stato da impazzire, la gara si è decisa ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari. Grandissima partenzache scatta sul doppio vantaggio con i gol di Leo Messi e Di Maria. Latorna in partita nelgrazie alla doppietta di Mbappé. Ai supplementari nuovo vantaggio dell’Albiceleste con Messi, poi il pareggio di Mbappè. Ai rigori decide il penalty di Montiel. Al fischiosi è scatenata la festa, in campo, sugli spalti e nelle città. Entusiasmo anche a Napoli, cori per Messi e Maradona. Festa in tante altre città del mondo. Leggi ...