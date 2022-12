Il continuo ritorno del gol Angel di María nelle finali dell' Argentina

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso le amicizie le opinioni, non l’immanenza di Ángel diin una finale con l’. Lionel Scaloni, il gentile e misurato selezionatore, ha cominciato a vincere l’epilogo di Doha quando ha maturato il pensiero di far giocare dall’inizio il 34enne Fideo, che aveva disputato dall’inizio solo le tre partite del girone eliminatorio: le Olimpiadi 2008 e la Copa América 2021, la simbolica “ssima” contro l’Italia come, appunto, l’ultimo atto di Qatar 2022, recano la firma esplicita del fuoriclasse di Rosario. Non l’altro. Addirittura, in tre occasioni, la fatturae reti dimariane è assai simile se non quasi identica: lancio da lontano oppure filtrante, il numero 11 trova spazio, si presenta da solo davanti al portiere e lo scavalca con un morbido sinistro. ...