Il centrodestra ha il suo candidato per il Lazio | Rocca scende in campo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Francescoè il nome delper la Regione. Ad annunciare la discesa inper le elezioni del prossimo 12 febbraio è lo stesso presidente della Croce Rossa Italiana, che si è dimesso dall'incarico con un annuncio sul sito della Cri: “Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente”. La lettera si conclude con “una promessa solenne: in questo nuovo viaggio, in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia. Rimarrò sempre, invece, un volontario CRI che aderirà fermamente ai suoi ...

