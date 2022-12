IL CANTANTE MASCHERATO | ARRIVA IL MASCHERATO PER UNA NOTTE | OLTRE ALLA ZANICCHI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Milly Carlucci sta per portare a termine una trionfale edizione di Bndo con le Stelle ed è già al lavoro per Il. Lo show più surreale e magico della tv mondiale torna su Rai1 da sabato 18 marzo. Tv Sorrisi e Canzoni conferma l’anteprima di BubinoBlog, ovvero Ivanew entry in giuria, accanto ai confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e, impegni su altre reti permettendo, Caterina Balivo. Maschere tutte nuove e sempre legate al mondo delle favole, tra racconti e film amati da grandi e piccoli. L’altra grande novità,, sarà il “per una”, un vip guest star di ogni puntata.