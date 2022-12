(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilha annunciato di volerre 26dicanadesi (19di) di beni sanzionati a una società di proprietà dell’oligarca russo Roman. È quanto si legge sul sito del governo di Ottawa. L’avvio di un procedimento nei confronti della Granite Capital Holdings di, ex proprietario del Chelsea e stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, segna un primo tentativo da parte di Ottawa dire beni appartenenti a un individuo già sanzionato. E riflette una strategia più ampia per punire la Russia e la sua ricca élite per l’invasione dell’Ucraina. Mentre diversi alleati occidentali hannoto yacht, imprese petrolifere e del gas, e altri beni di ...

