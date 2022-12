Il Cagliari perde di nuovo e c'è Ranieri sullo sfondo. Le parole di Bonato

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un Natale in ritiro per il. La sconfitta contro il Palermo pesa sulla posizione di Fabio Liverani.è la soluzione che sembra più scontata per la sua sostituzione. Liverani che però potrebbe avere l’ultima opportunità contro il Cosenza, ma il suo destino appare più che segnato. Claudiosembra essere il candidato numero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus batte il, il riepilogo del sabato di Serie A, Di Francesco: “Mi aspetto uno Spezia sicuramente spigliato” Collare d’oro alCalcio per meriti sportivi. I dettagli-Sassuolo, probabili formazioni e diretta tv Joao Pedro giura amore eterno alla maglia ...

Casteddu Online

Le parole di Bonato Ecco le parole del ds Nereo Bonato sule la momentanea situazione: "La società non è assolutamente contenta della classifica, rimarremo in ritiro fino alla gara del 26 ...Ilancora, i tifosi soffrono davvero. E ora Giulini confermerà ancora Liverani o si va verso l'esonero Sullo sfondo le ombre di Ranieri, Zenga, Iachini e Ballardini. Un Cagliari in crisi perde malissimo anche a Palermo: attesa per le decisioni su Liverani Derby delle Isole con il Cagliari di Fabio Liverani che fa visita al Palermo allenato da Eugenio Corini. Prima del fischio d’inizio, però, doveroso il minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Miha ...Al termine della gara persa dal Cagliari contro il Palermo, anche il direttore sportivo Nereo Bonato ha preso la parola.