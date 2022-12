Idee Regalo Natale 2022 | Tutti pazzi per l' Astroturismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 19 Dicembre. L'uomo, sin dalla notte dei tempi, ha rivolto gli occhi verso il cielo e le stelle, affascinato dal mistero e dalla bellezza della volta celeste. Una evidenza che sta caratterizzando anche il nostro presente, con gli italiani che sono sempre più interessati a esplorare il cosmo e a conoscere ogni sua singola peculiarità, assistendo a eventi astronomici dal forte impatto visivo che annualmente richiamano un grande numero di appassionati ma anche di neofiti dell'argomento, attratti dagli incredibili e ancora non del tutto conosciuti avvenimenti che riguardano il firmamento. Non è un caso, infatti, che nel nostro Paese, così come nel resto del Mondo, si siano intensificati gli appuntamenti per poter esplorare il cosmo, grazie al lavoro di società specializzate che organizzano tour nelle migliori location per ammirare in tutta la sua ...