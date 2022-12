I nuovi «capi elicottero» da remoto | gli ultimi ritocchi alla manovra e le parole del lavoro del 2022

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) IL MIO CAPO È UN«Se lui vede che il mio stato Slack è passato ad “assente”, entro mezz’ora arriva un’email che mi chiede se sto andando avanti con il progetto. Ogni giorno, poi, siamo tenuti a partecipare tutti a una riunione mattutina online, in cui ci vengono chiesti aggiornamenti su ciò a cui stiamo lavorando, anche se spesso si tratta di lavori a lungo termine che difficilmente cambiano da un giorno all’altro». A raccontarloBbc è Alison, ingegnere britannico di 24 anni, vittima di un «capo», una nuova specie di manager emersa da quando molto deldopo la pandemia si è spostato in modalità ibrida o remota. Controllo a distanza Non è un fenomeno nuovo, ovviamente; ci sono sempre statiche tenevano d’occhio i dipendenti. Ma poiché l’aumento dei lavoratori da ...