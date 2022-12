I Mondiali che hanno cambiato la storia

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gli inglesiinventato il calcio, ma poi abbiamo avuto bisogno di Leo Messi per apprezzarlo appieno. Mentre i calciatori argentini, subito dopo il rigore decisivo di Montiel, si abbracciano tra di loro, cascano per terra in lacrime, stravolti dalla commozione, cercano volti familiari tra gli spalti, Messi saluta il pubblico tutt’intorno. Gesticola con la mano aperta, sembra un Papa che contempla una folla di fedeli. Ecco, i fedeli: se il calcio è una religione, Messi è la sua divinità. Saluta e sembra dire: piaciuto lo spettacolo? Vince finalmente il Mondiale, al quinto e ultimo tentativo. Vince finalmente il trofeo più prestigioso che c’è con la sua Nazionale, quello che per decenni era stato il suo punto debole. Spazza via ogni tipo di critica, ogni minima obiezione: segna due gol in finale, sette in tutto il torneo, distribuiti in ogni partita della fase a ...