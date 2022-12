I Maneskin spaccano gli strumenti sul palco e sui social monta la polemica | “Distruggerli non è rock | è solo schifoso e fa piangere il cuore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Chiusura dirompente del tour americano per i. La band, al termine del concerto a Las Vegas, ha distrutto glisulsollevando non poche polemiche sui. Un gesto che a molti follower non è piaciuto per niente, e forse le critiche erano state messe in conto da Damiano e soci, che su Instagram, a corredo di video e foto del gesto, hanno scritto: “Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po’ esagerato, ma ci è piaciuto! Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo trascorso con voi e dell’amore che ci avete dimostrato! L’energia che avete portato a ogni singolo concerto ha reso questo tour semplicemente memorabile. Contando i giorni fino al nostro ritorno. Vi amiamo, grazie”. LA ...