I calciatori dell’Argentina deridono l’avversario | «Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto» – Il video

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Undiventato virale sui social mostra i giocatorifare «undi» per chiedere un ironico rispetto per un avversario «che è». Il destinatario della scena è Kylianche più li ha messi in difficoltà, a seguito del trionfo ai rigoricontro la nazionale francese di Deschamps. Così l’Albiceleste ha improvvisato un trenino, cantando e ballando con El Dibu Martinez a capo del “serpentone”. Proprio il portiere, premiato come miglior portiere dei Mondiali, a un certo punto si ferma e chiede: «Undiperche è». Ilè stato immortalato dal cellulare di Nicolas Otamendi ...

Open

... che in poche parole racchiude appunto non solo i due... in, sono conosciute proprio come Malvinas. Leggi anche -... Leggi anche - > Le origini'inno nazionale argentino e il suo ...... risponde senza mezzi termini: "Al contrario, la vittoria'... "Al contrario, la vittoriaal Mondiale, oltre che ... all'esempio diche hanno dato tutto se stessi per la ... I calciatori dell'Argentina deridono l'avversario: «Un minuto di ...