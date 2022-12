I benefici della scrittura terapeutica? Moltissimi Primo fra tutti | instaurare un rapporto di onestà con se stessi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Scrivere a se, mettere nero su bianco i sentimenti e le emozioni, raccontare gli accadimenti, soprattutto negativi. In altre parole, sfogarsi sulla carta. È questo lo scopo del diario e soprattutto: «Scrivere rappresenta da sempre una grande risorsa per le persone. Attraverso lail focus sul proprio disagio o tormento interiore può trovare espressione e divenire una strategia per conoscere meglio se» spiega la dottoressa Loredana Musella, psicologa e psicoterapeuta EMDR., come funziona e quali sono i? ...