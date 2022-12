Harry e Meghan | il fratello di Lady Diana rompe il silenzio su Instagram ma il post è un mistero

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo la pubblicazione su Netflix degli ultimi episodi di, Charles Spencer,di, ha rotto ilpubblicando uncriptico su. Nella didascalia viene descritta la visita di Re Carlo I alla tenuta degli Spencer e la sua morte. Molti utenti, hanno interpretato la scelta del ritratto e la caption, come una presa di posizione a favore del nipote, duca di Sussex. Il conte Spencer, comunque, non ha commentato nessuno dei numerosi messaggi sotto il suo, lasciando tutti col dubbio sul reale significato nascosto del suo messaggio. Visualizza questosuUncondiviso da Charles ...

In questi giorni a Buckingham Palace si respira un po' di tensione. La piattaforma Netflix infatti, ha rilasciato gli utlimi episodi della docuserie evento ''. Le dichiarazioni dei Duchi di Sussex hanno fatto accapponare la pelle ai reali. Se l'aria a Londra è tesa, c'è però anche un altro motivo.alla cerimonia di ...LEGGI -: BBC si difende dalle accuse legate allo spazio dato alle notizie sulla docuserie Blackwell ha diretto la docuserie, ideata nel 2018 in collaborazione con Hobday mentre stavano ...Da quando Guglielmo il Conquistatore salì al trono d'Inghilterra nel 1066, re Carlo è solo il 41° monarca a salire alla posizione da allora. In confronto, ci sono stati 46 Presidenti degli Stati Uniti ...La soap opera che vede coinvolti Harry, Meghan e la Famiglia reale continua. Dopo le numerose critiche e l’enorme polverone sollevato dall’uscita della loro docuserie Harry e Meghan, i due “ribelli” s ...