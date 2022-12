Harlem Gospel Choir dal 21 al 23 dicembre in FVG per tre imperdibili concerti

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È il più famoso corod’America, uno dei più celebri in tutto il mondo e uno dei più longevi, da più di 30 anni sulle scene: fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere die di New York. È l’unico coroal mondo ad essersi esibito per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama), la Famiglia Reale, Nelson Mandela e ha collaborato con vere e proprie superstar mondiali: da Bono degli U2 a Keith Richards dei Rolling Stones, dal Maestro Andre Rieu a Diana Ross, dai The Chieftains a Ben Harper, Pharrell Williams, Jamie XX e i Gorillaz. Attualmente è in tour in Italia, ...