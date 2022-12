Gvardiol | Amrabat e non solo | come i Mondiali ha cambiato i valori di mercato

Calciomercato.com

Martinez; Hakimi, Romero,, T. Hernandez; E. Fernandez,, Bellingham; Mbappé, J. Alvarez, Messi.CROAZIA (3 - 4 - 1 - 2) Livakovic 6; Stanisic 6, Sutalo 6,7.5; Orsic 7.5 (96' Jakic SV), ... Dari 6.5 (64' Benoun 6), Attiat - Allah 6; El Khannouss 6 (56' Ounahi 6),6.5, Sabiri 5 (... Gvardiol, Amrabat e non solo: come i Mondiali ha cambiato i valori ... Il Mondiale ci ha fatto ammirare moltissimi giocatori che si sono battuti con coraggio per la vittoria finale.All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente la top 11 di questa edizione appena terminata del Mondiale. Presente, e con molti elogi, il viola Amrabat.