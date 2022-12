Gravina | «Ho spiegato a lungo a Trentalange che ci sono forme di responsabilità oggettiva»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A margine del Consiglio Federale convocato presso la sede di via Allegri ha parlato il Presidente della Figc Gabrielein conferenza stampa. Queste le parole di, Presidente della Figc Il Presidente ha inizialmente fornito un riassunto di quanto espresso dal Consiglio. «Il Consiglio non è stato fissato in maniera straordinaria ma era programmato. Il progetto seconde squadre è stato tra gli argomenti trattati. Non amo particolarmente il concetto di seconda squadra per come viene enunciato. Abbiamo inserito come argomento – in maniera doverosa – un ragguaglio sulla situazione Aia. Ieri pomeriggioarrivate le dimissioni die tale decisione è giunta a margine di una serie di colloqui che abbiamo intrattenuto con lui. Avevo il dovere di informare il Consiglio Federale di tali aggiornamenti, ...