Grande vittoria La Meloni elogia l' intesa sul price cap

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La soddisfazione del premier per ilcap e il ringraziamento a Draghi: "Sono molto molto soddisfatta"

TGCOM

Price cap, '' approfondimento Consiglio Ue Energia, accordo politico sul price cap gas: 180 euro/Mwh Poi Giorgia Meloni ha parlato anche dell'intesa sul prezzo del gas nell'Ue. 'L'...Via libera politico dei ministri dell'Energia al tetto al prezzo del gas. I Ventisette trovano l'accordo sul limite di 180 euro al Megawattora dopo una giornata di confronto serrato iniziato alle 9 ... Gas, accordo Ue sul price cap | Meloni: grande vittoria Il pilota della Mercedes ha ripercorso la sua prima stagione con la squadra di Brackley, che ha avuto il suo apice nella bellissima vittoria ottenuta in Brasile, la prima della sua carriera in F1. Il ...(Agenzia Vista) Roma 19 dicembre 2022 “Accordo raggiunto in Ue è una grande vittoria italiana. Costruita con pazienza, bisogna ringraziare anche il Governo precedente, portata tutta Ue ad accettare la ...