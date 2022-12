Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli | Non voglio far pace con Antonino

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La vip dichiara di non sentirsi disturbata dalla sintonia che c'è trae Ginevra, non le tange più di tante, le dispiace però che il rapporto sia finito in cattivo modo., nel suo sfogo, ...

Corriere della Sera

La vip dichiara di non sentirsi disturbata dalla sintonia che c'è tra Antonino e Ginevra, non le tange più di tante, le dispiace però che il rapporto sia finito in cattivo modo. Oriana, nel suo sfogo, ...... era un'amicizia fraterna', ha detto il ct della Nazionale di calcio all'uscita della chiesa, dopo aver portato sulla spalla il feretro di Sinisa, suo ex compagno di squadra eamico . Presenti ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana vuole un «bonazzo» (voto 9), Lamborghini sotto sfratto (voto 4) Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...