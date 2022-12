Grande Fratello Vip | anticipazioni 19 dicembre 2022 | ospiti | televoto | eliminato di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Torna oggi l’appuntamento con ilvip, una nuova diretta nella casa più spiata dagli italiani. Anche quella di, 19, sarà una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena e forti emozioni per i protagonisti rinchiusi da settembre nella casa di Cinecittà. Chi sarà? Uno dei nodi cruciali del programma in ondasarà l’eliminazione. Chi sarà ad abbandonare per sempre la casa delvip? Intanto dichiamo che a finire alsono stati: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti e Giale De Donà. Già adesso i sondaggi indicano quali sono i gieffini a rischio. Sarah, Charlie e Attilio sembrano quelli che ...