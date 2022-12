Governo | Meloni | ' cultura ebraica pezzo di mia identità'

la Repubblica

Il piano delLa riforma dell'istruzione Secondo Valditara è proprio da esempi pratici come questo che si deve partire per una riforma dell'istruzione , soprattutto quella tecnica e ...Il mese in più di congedo parentale retribuito all'80% varrà anche per i papà . Il, nel maxi - emendamento alla manovra , cambia la norma sull'indennità per i genitori che si prendono un periodo di riposo per badare ai figli piccoli. Nella versione originale la ... Manovra governo Meloni: pensioni, le minime salgono solo per il 2023. Opzione donna non cambia Roma, 19 dic. (Adnkronos) - La cultura ebraica "è anche un pezzo della mia identità". Così la premier Giorgia Meloni al Museo ebraico di Roma per la cerimonia di accensione della Chanukkià.Legge di bilancio Un emendamento presentato ieri sera dal governo Meloni ha modificato il contenuto dell’articolo 69 che eliminava l’obbligo del Pos sotto i 60 euro La decisione del governo di Giorgia ...